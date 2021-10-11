Исследование: насколько прививка снижает риск смерти при COVID-19

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Вакцинация от COVID-19 эффективна для тяжёлых форм коронавируса: она снижает риск госпитализации и летального исхода на 90% среди людей старше 50 лет. Об этом свидетельствует исследование французской научно-исследовательской группы Epi-Phare.

Исследователи сравнили данные о состоянии здоровья 11 миллионов человек старше 50 лет, привитых от коронавируса, с данными 11 миллионов человек той же возрастной группы, которые не были вакцинированы. Исследование проходило в период с декабря 2020 года по 20 июля нынешнего года. Речь идёт о вакцинации препаратами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca.

– Было установлено, что с 14-го дня после введения второй дозы вакцины риск госпитализации снизился более, чем на 90%. Также снизился риск летального исхода во время госпитализации при заболеваемости COVID-19, – отмечают учёные.

Кроме того, пишет ria.ru, они пришли к выводу, что вакцинация также эффективна при заболеваемости вариантом коронавируса “дельта”. Это исследование было проведено с 20 июня по 20 июля – в период, когда во Франции сильно увеличилось количество госпитализированных. Тогда эффективность вакцинации составила 84% в группе лиц старше 75 лет и 92% среди лиц в возрасте от 50 до 75 лет.

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