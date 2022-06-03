Исследование: люди с пищевой аллергией оказались более устойчивы к коронавирусу

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Масштабное исследование, проведённое специалистами Национального института здравоохранения США, выявило меньшую подверженность людей с пищевой аллергией заражению коронавирусом SARS-CoV-2. Результаты работы опубликованы в издании Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Специалисты наблюдали за 4 тысячами человек с мая 2020 года по февраль 2021 года. У всех участников наблюдалась аллергическая реакция на определённые продукты, что впоследствии подтвердилось лабораторными обследованиями. Результаты наблюдения удивили учёных: вероятность заражения аллергиков коронавирусом оказалась вдвое меньше, чем людей, не имеющих этого недуга, пишет rg.ru.

По словам авторов, их выводы отчасти совпадают с предыдущими исследованиями, показавшими, что некоторые аллергические состояния, в частности, астма, могут обеспечить защиту от тяжёлых вариантов COVID-19. Речь только об атопической астме, при которой в дыхательных путях наблюдается более низкий уровень фермента ACE2, за который и цепляется SARS-CoV-2.

Подобное явление характерно и для людей с пищевой аллергией. У них, по словам учёных, наблюдаются более высокие уровни общей атопии, что уменьшает количество ACE2, а значит вирусу сложнее проникнуть в клетки лёгких. Вместе с тем подобный естественный механизм защиты от коронавируса не характерен для людей с респираторной аллергией.

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