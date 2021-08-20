Исследование комбинации вакцин «Спутник Лайт» и «АстраЗенека» демонстрирует высокий профиль иммунногенности

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) озвучил предварительные данные по иммуногенности комбинированного применения однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и препарата компании «АстраЗенека», полученные в ходе клинического исследования в Азербайджанской Республике. На сегодняшний день у участников исследования наблюдается 100%-й иммунный ответ (выработка антител к шиповидному белку вируса COVID-19).

В основе препарата «Спутник V» лежит подход «вакцинного коктейля». С учетом научно-доказанного успеха подобного подхода для обеспечения стойкого и долгосрочного иммунитета против коронавируса РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин и проведению совместных исследований комбинации первого компонента «Спутник V» (однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт») с зарубежными препаратами.

РФПИ предложил партнерство «АстраЗенека» для совместного исследования комбинирования первого компонента «Спутник V» (вакцины «Спутник Лайт») и вакцины «АстраЗенека» в ноябре прошлого года, клинические испытания начались в феврале.

Клиническое исследование комбинации вакцин реализуется в рамках глобальной программы сразу в нескольких странах. Осуществляется вакцинация добровольцев в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.

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