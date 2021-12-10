Исследование: какой вред здоровью может принести живая ель в доме

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В преддверии Нового года повсюду начинают продавать живые ёлки, с каждым годом на них не падает спрос. Однако не все знают, что, несмотря на приятный запах хвои, живые ели в доме могут нанести вред здоровью, поэтому их не рекомендуют устанавливать в помещениях.

В результате исследования было установлено, что на одной живой ели обитает не менее 25 тысяч микроорганизмов и паразитов, в том числе вши, клещи, моль, пауки. С наступлением холодов они прячутся на ветках ели и впадают в спячку, однако при комнатной температуре они вернутся к жизни и поселятся в доме, передаёт unica.md.

Поэтому, чтобы непрошенные гости не попали в дом вместе с новогодним деревом, рекомендуют тщательно его стряхивать перед тем, как внести, или оставить в тёплом, но нежилом помещении на сутки. Также можно отдать предпочтение искусственной ёлке, тем самым позаботившись об экологии.

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