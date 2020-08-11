Исследование: как изменились цены на основные продукты в разгар сезона

Исследование: как изменились цены на основные продукты в разгар сезона

Согласно исследованию, проведённому Национальным бюро статистики (НБС), цены на многие овощи (лук, картофель, чеснок, томаты, баклажаны), свинину и говядину, а также на экзотические фрукты в июле упали по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время, молдаване платили больше за морковь, свежие фрукты, мёд и молочные продукты. В течение отчётного периода, пишет trm.md, было зафиксировано некоторое снижение цен на непродовольственные товары.

Подорожали: туристические услуги – на 6,3%, аренда квартир – на 4,4%, услуги по ремонту товаров – на 1,2%, услуги общественного питания и гостиниц – на 0,8%. При этом наблюдалось снижение цен на услуги авиаперевозчиков – на 2,4%.

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