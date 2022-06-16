Исследование: из-за стресса иммунная система человека стареет быстрее

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Специалисты из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что из-за сильного стресса человек рискует подхватить COVID-19. Также у него могут возникнуть болезни сердца или рак. Всё дело в том, что переутомление, травмирующие события и другие факторы ускоряют старение иммунной системы.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, стресс может сильно ослабить иммунитет и ускорить его старение. Вообще с возрастом иммунитет естественным образом начинает снижаться. Из-за старения иммунной системы человек оказывается сильнее подвержен раку, болезням сердца, пневмонии, пишет ferra.ru.

Учёные проанализировали большой объём данных из научных работ, в ходе которых изучалось состояние здоровья американцев старше 50 лет. Специалисты провели анализ ответов 5744 человек. Оказалось, что люди, которые были сильно подвержены стрессу, имели более старую иммунную систему. У них также было меньше клеток, ответственных за борьбу с болезнями (Т-клеток), и больше «изношенных» лейкоцитов. Кроме того, обычно такие люди имеют вредные привычки и мало двигаются, что частично тоже влияет на процесс старения.

Компенсировать связанный со стрессом ущерб может, по словам учёных, спорт и здоровое питание.

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