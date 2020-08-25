Исследование: Игорь Додон безоговорочно победит Майю Санду во втором туре президентских выборов

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43,3% жителей Молдовы намерены голосовать на предстоящих президентских выборах за Игоря Додона. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса общественного мнения. В то же время, если бы выборы состоялись в это воскресенье, Майя Санду расположилась бы на втором месте с существенным отставанием – за нее проголосовали бы 26,9%.

За Ренато Усатого свой голос отдали бы 7,2%, за кандидата партии “Шор” – 5,9%, за Андрея Нэстасе – 5,3%, за Павла Филипа – 4,1%, за Владимира Воронина – 3,7%, за Октавиана Цыку – 1,5, за другого кандидата – 1,9%.

В случае проведения второго тура президентских выборов и участия в нем Игоря Додона и Майи Санду действующий глава государства одержит уверенную победу – за него проголосуют 56,2% от числа определившихся. За Санду свой голос отдадут 43,8%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ с 5 по 20 августа. В исследовании принял участие 1191 респондент из 83 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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