Исследование: Доход 15% жителей Молдовы не превышает 3 тыс. леев в месяц

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Основными источниками дохода молдавских семей остаются заработная плата – 61% и пенсия – 36%. Об этом свидетельствуют результаты третьего раунда исследования финансового поведения населения Республики Молдова, проводимого Национальным банком Молдовы.

Согласно данным опроса, распределение среднемесячных доходов в выборке респондентов относительно равномерное: 25% указывают среднемесячный доход от 3 до 5 тысяч леев, 15% получают ежемесячный доход менее 3 тысяч леев, а 33% – от 5 до 10 тыс. леев. Более 10 тысяч леев получают 23 процента респондентов, в том числе 6 процентов имеют доходы, превышающие 20 тысяч леев.

Опрос показал, что число тех, кто декларирует среднемесячный доход выше 20 000 леев, удвоилось, а число тех, кто имеет доход ниже 3 000 леев, сократилось почти вдвое – на 12 процентных пунктов.

Опрос проводился среди 1059 человек, с репрезентацией различных возрастных групп, условий проживания, пола и уровня доходов. Анкета включала 38 вопросов, предназначенных для охвата 4-х измерений – общие аспекты о респонденте, его доходах и их источнике, доступ и источники финансирования, жильё, передаёт mybusiness.md со ссылкой на Mold-street.com.

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