Исследование: COVID-19 улучшает свои способности к заражению

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Как показывают исследования, COVID развивается, чтобы лучше распространяться по воздуху. Ученые обнаружили, что инфицированные вариантом коронавируса «Альфа» добровольцы выдыхают до 100 раз больше вируса, чем люди, заразившиеся оригинальным штаммом из Уханя. А вариант «Дельта» ещё более заразителен, предупреждают эксперты.

Ведущий автор исследования доктор Дон Милтон сказал, что результаты изучения указывают на варианты коронавируса, которые «продолжают совершенствоваться в путешествиях по воздуху». Исследование, основанное на мониторинге воздуха, выдыхаемого зараженными добровольцами в специальное устройство, также показало, что тканевые и хирургические маски могут вдвое снизить количество вируса, выдыхаемого инфицированным человеком, передаёт mk.ru.

Эксперты сосредоточили внимание на штамме коронавируса «Альфа», который появился в Кенте осенью прошлого года и стал доминирующим в Великобритании к январю и в США к марту. Это был преобладающий штамм COVID, когда они проводили свои исследования. Впоследствии «Дельта», которую впервые заметили в Индии в октябре прошлого года, быстро обогнала «Альфу» и к июлю стала преобладающим вариантом в Великобритании и Америке.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases, в период с мая 2020 года по апрель 2021 года было обследовано 49 человек, инфицированных вариантом «Альфа» и более ранними штаммами вируса. Эти люди либо не имели симптомов, или имели легкие симптомы COVID-19. Участники дышали в аппарат под названием Gesundheit-II в течение 30 минут без маски и 30 минут с маской. Добровольцев просили либо повторить алфавит три раза во время участия в исследовании, либо трижды спеть «С днём ​​рождения тебя».

Они обнаружили, что количество выдыхаемых альфа-инфицированными людьми вирусов было в 43-100 раз выше, чем при более ранних штаммах, в зависимости от того, на какой тип частиц смотрели эксперты. Но ранее было обнаружено, что у людей, инфицированных вариантом коронавируса «Альфа», более высокая вирусная нагрузка, а это означает, что в мазках, взятых из их носа и горла, больше вируса.

Когда исследователи скорректировали это, они заявили, что уровни коронавируса «Альфа», циркулирующего в воздухе, всё ещё в 18 раз выше, чем в более ранних версиях COVID. Но учёные при этом обнаружили, что при ношении маски инфицированные люди выдыхают на 48 процентов меньше вируса. Это верно как для людей, носящих хирургические, так и тканевые маски.

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