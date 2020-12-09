Испугался тюрьмы: мужчина устроился пастухом, чтобы скрыться от правосудия (ВИДЕО)

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25-летнего уроженца Чимишлии задержали в селе Бэлцата Криулянского района. Пытаясь избежать наказания за кражу, мужчина устроился работать пастухом в овчарне.

Задержание произошло 8 декабря, пишет echipa.md. Как оказалось, ранее мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы за кражу. Инспекторат полиции Чимишлии объявил его в розыск.

Теперь задержанному грозит ответственность за уклонение от отбывания наказания.

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