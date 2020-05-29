Испугался ответственности: пьяный мужчина сначала украл, а потом вернул соседскую корову

Испугался ответственности: пьяный мужчина сначала украл, а потом вернул соседскую корову

Инцидент случился в посёлке Первомайск. Сельчанин пришёл на пастбище забрать свою корову, однако на месте её не оказалось. Утром следующего дня потерпевший обнаружил её в коровнике.

С просьбой помочь разобраться, где находилось животное, пенсионер обратился в милицию. В ходе разбирательства было установлено, что к исчезновению бурёнки причастен 21-летний односельчанин заявителя. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org, он похитил животное. Однако протрезвев, мужчина испугался уголовной ответственности и привёл корову к домовладению хозяина.

За свои действия нарушителю придётся ответить перед законом. По факту кражи проводится разбирательство.

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