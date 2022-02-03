Испугался: нетрезвый сельчанин скрылся с места аварии

0

В селе Ташлык BMW выехал на полосу встречного движения. После машина перевернулась.

На место ДТП прибыли автоинспекторы, однако автомобиля на указанном месте не было. Машину вскоре обнаружили на территории частного дома, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства выяснилось: 28-летний водитель, испугавшись последствий, решил убрать своё авто. От мужчины исходил запах алкоголя. Не исключено, что за руль он сел в нетрезвом виде.

Нарушитель привлечён к админответственности за оставление места ДТП.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.