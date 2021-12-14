Испортил чужой забор: скрывшийся с места аварии водитель явился с повинной

Испортил чужой забор: скрывшийся с места аварии водитель явился с повинной

Инцидент произошёл в селе Карагаш. Мужчина инспекторам пояснил: машину взял у приятеля, решил покататься. Поехал к подруге, но не справился с управлением и врезался в чужой забор.

С места ДТП скрылся и спрятал машину в граже на даче, потому что испугался. Но потом сам приехал в Управление ГАИ с повинной, пишет mvdpmr.org.

За уезд с места ДТП нарушитель привлечён к административной ответственности. Мужчине грозит штраф или лишение водительских прав на срок до полутора лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md