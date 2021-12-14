Испортил чужой забор: скрывшийся с места аварии водитель явился с повинной

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Инцидент произошёл в селе Карагаш. Мужчина инспекторам пояснил: машину взял у приятеля, решил покататься. Поехал к подруге, но не справился с управлением и врезался в чужой забор.

С места ДТП скрылся и спрятал машину в граже на даче, потому что испугался. Но потом сам приехал в Управление ГАИ с повинной, пишет mvdpmr.org.

За уезд с места ДТП нарушитель привлечён к административной ответственности. Мужчине грозит штраф или лишение водительских прав на срок до полутора лет.

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