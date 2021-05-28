Использование админресурса: эксперты отмечают, что кандидаты в депутаты от ПДС нарушают законодательство

0

Кандидаты в депутаты от партии “Действие и солидарность” нарушают законодательство. Так считают эксперты, которые прокомментировали участие претендентов от ПДС в рабочих заседаниях вместе с президентом. Юристы поясняют: это не что иное, как злоупотребление админресурсами в предвыборных целях и нарушение принципа равноправия участников избирательной кампании.

На заседание Высшего совета магистратуры, которое состоялось в четверг, Майя Санду отправилась в сопровождении Олеси Стамате – кандидата в депутаты по списку ПДС. На вопрос, почему допускается нарушение законодательства, она ответила, что не ничего такого в этом не видит.

– Олеся Стамате – мой советник по юридическим вопросам, и её участие в заседании очевидно. Она не сложила своих полномочий. Не было никого нарушения! – заявила Санду в рамках передачи на частном телеканале накануне.

У экспертов в области права иное мнение. Они считают, что законодательство было грубо нарушено.

– Ей нечего было делать на этом заседании – кандидату по спискам ПДС, то есть госпоже Олесе Стамате было не место на этом заседании, потому что это можно интерпретировать как нарушение принципа равноправия кандидатов, что ставит под угрозу равноудаленность, свободу и честность парламентских выборов и может быть истолковано как использование админресурсов для получения предвыборных дивидендов, – считает доктор права Теодор Кырнац. – Она должна была сложить с себя полномочия. В противном случае у неё нет права участвовать в подобных совещаниях, – подчеркнул экс-председатель КС Думитру Пулбере.

На следующий день после заседания ВСМ президентскую администрацию снова использовали как инструмент предвыборной кампании. На сей раз Майя Санду созвала Высший совет безопасности. Участниками встречи стали все кандидаты от ПДС, занимающие первые строчки в списках. Среди них – Игорь Гросу, Анна Ревенко, Серджиу Литвиненко, сложивший с себя полномочия Андрей Спыну и другие претенденты на депутатское кресло. И никто из них ничего страшного в этом не увидел, отмечает “НТВ Молдова”.

– А в чём вы видите противоречие? В чём оно заключается? Я не вижу каких-либо противоречий, если есть, то скажите, в чём оно заключается, и мы проанализируем вместе. Я, к примеру, не знаю, – заявил журналистам Литвиненко. – Я здесь в качестве члена Высшего совета безопасности. С моей точки зрения, говорю вам как офицер, нет каких-либо разногласий и несовместимости Высшего совета безопасности с тем, что сейчас происходит в РМ, – отметил кандидат в депутаты Кирилл Моцпан.

Эксперты в области права с ними не согласны. Налицо, говорят они, нарушение законодательства и использование админресурса.

Стоит отметить, что пункт 7 статьи 52 Кодекса о выборах чётко гласит, что “кандидаты не вправе использовать в ходе избирательной кампании публичные средства и имущество – то есть административный ресурс”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.