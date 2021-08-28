Испания обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском. Молдовы в нём нет

Испания обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском. Молдовы в нём нет

Таким образом, гражданам Молдовы, прибывающим в Испанию воздушным путём, больше не нужно предъявлять при въезде свидетельство о вакцинации от COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста, тест на антиген или сертификат о перенесённой болезни.

Об этом сообщается на странице Посольства Республики Молдова в Испании.

Лица, направляющиеся в Испанию воздушным или морским путём, должны заполнить медицинскую форму не позднее, чем за 48 часов до поездки. Это можно сделать через приложение Spain Travel Health (SpTH) или на странице www.spth.gob.es. После заполнения формы вы получите уникальный QR-код, который необходимо будет предъявить (в цифровом или бумажном виде) при проверке в аэропорту.

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