Искал коров, а нашёл штраф: на границе задержали пастуха из Украины

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Гражданин Украины незаконно пересёк границу Молдовы, когда искал двух отбившихся от стада коров. Его задержали молдавские правоохранители. Инцидент был зарегистрирован вчера, 16 июня.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, правоохранители заметили мужчину, который бежал из украинского села Данчены в сторону молдавского села Штефэнешть. Его задержали в 700 метрах от молдо-украинской пограничной линии.

58-летний пастух рассказал, что потерял двух коров и решил поискать их в соседней стране. Поэтому он и решил незаконно пересечь границу.

В результате расследования пограничники нашли потерявшихся коров. Оказалось, что они прибились к другому стаду, которое пас чабан из села Штефэнешть Штефан-Водского района. Мужчина не сообщил властям о найденных коровах, за что ему также грозят санкции.

Украинца передадут властям соседней страны в течение сегодняшнего дня. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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