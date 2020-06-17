Искал коров, а нашёл штраф: на границе задержали пастуха из Украины

Искал коров, а нашёл штраф: на границе задержали пастуха из Украины

Гражданин Украины незаконно пересёк границу Молдовы, когда искал двух отбившихся от стада коров. Его задержали молдавские правоохранители. Инцидент был зарегистрирован вчера, 16 июня.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, правоохранители заметили мужчину, который бежал из украинского села Данчены в сторону молдавского села Штефэнешть. Его задержали в 700 метрах от молдо-украинской пограничной линии.

58-летний пастух рассказал, что потерял двух коров и решил поискать их в соседней стране. Поэтому он и решил незаконно пересечь границу.

В результате расследования пограничники нашли потерявшихся коров. Оказалось, что они прибились к другому стаду, которое пас чабан из села Штефэнешть Штефан-Водского района. Мужчина не сообщил властям о найденных коровах, за что ему также грозят санкции.

Украинца передадут властям соседней страны в течение сегодняшнего дня. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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