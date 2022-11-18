Искал “клиентов” через Telegram: в столице поймали наркодилера

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков.

По данным пресс-службы ГИП, преступную деятельность задержанного документировали в течение месяца. В результате обысков в его доме были найдены зип-пакеты с веществом белого цвета, самодельные приборы для употребления наркотиков, весы, банковские карты и телефон.

Правоохранители установили, что подозреваемый распространял наркотики с помощью приложения Telegram и получил прибыль в размере 200 000 леев.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. На этот раз ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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