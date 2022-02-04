Исчезнувший при “омикроне” симптом коронавируса вернулся со “стелс-омикроном”

0

У заразившихся подвидом “омикрон”-штамма коронавируса ВА.2, известным как “стелс-омикрон”, снова стала наблюдаться потеря обоняния. При “омикроне” подвида ВА.1 этот симптом считался исчезнувшим. О его возвращении рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории “Инвитро-Сибирь” Андрей Поздняков.

Вместе с потерей обоняния встречается и потеря вкуса, отметил медик. Он уточнил, что причины такого явления неизвестны.

– То, что мы называем “стелс-омикроном”, протекает очень похоже на классический ковид: лихорадка, длительный непрерывный кашель, иногда одышка, — добавил врач.

При этом он подчеркнул, что те, кто обретёт иммунитет против “омикрон”-штамма, получит защиту и от “стелс-омикрона”, поскольку эти подвиды “рядом расположены”, передает lenta.ru.

– Вирус, по сути, проделал какой-то виток эволюции и вернулся к тому, с чего начинался, но стал более заразным. И он ещё более заразен, чем просто “омикрон”, что не есть хорошо,- отметил инфекционист.

По его словам, уровень воздействия “стелс-омикрона” на организм пока неизвестен, так как он распространяется в странах, где около 80 процентов населения переболели или вакцинировались.

– Это не совсем типичная выборка, чтобы понять, насколько он патогенен. Чтобы действительно оценить истинную тяжесть, надо брать и вакцинированных, и невакцинированных, — пояснил специалист.

Ранее стало известно, что “стелс-омикрон” выявили в минимум 44 регионах России.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.