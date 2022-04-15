Ирина Лозован: Позор этой власти! Всей Молдове пора подняться против творимого ПДС беспредела! (ВИДЕО)

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Цензура, диктатура, коррупция, нищета – вот имя сегодняшней власти. Ежедневно повышаются цены на топливо и продукты питания. Однако власть не думает о пенсионерах, инвалидах, малоимущих, многодетных семьях, не думает о том, как люди живут и как оплачивают ежемесячные фактуры. Сегодня власть занимается совершенно другим – разжигает рознь среди людей и пытается закрыть рот всем, кто мыслит иначе. Об этом на акции протеста в Бельцах сегодня говорила депутат ПСРМ Ирина Лозован.

Она осудила введённый ПДС запрет на георгиевскую ленту.

– Каким образом полиция будет срывать георгиевскую ленту с груди ветерана 9 Мая? Вы можете представить такой момент? Идёт ветеран с георгиевской лентой и медалью, которую он заработал кровью, потом, трудом, отвагой и мужеством…Я не могу такого представить. Георгиевская лента всегда была и будет символом победы, символом мужества, символом отваги! – сказала Лозован.

Депутат добавила, что власти должны заниматься экономикой, решением насущных проблем, а не “вырезать из памяти людей символы Победы”.

– Опустошили государственные резервы, постоянно берут кредиты, которые мы с вами и наши дети будут отдавать. Экономика и аграрный сектор в упадке. Примарии не справляются с долгами, садики не могут оплатить фактуры за газ. В школах и больницах недостаточно средств для содержания, они под угрозой закрытия. Но никто этого не видит, никто не слышит, никто не говорит. Нам пытаются закрыть рты. Мы этого не допустим. Пора что-то делать. Пора вставать всей Молдове. Позор этой власти. Мы никогда не забудем о том, что мы являемся потоками воинов-освободителей, тех, кто пролил кровь на нашей земле. А именно георгиевская лента является символом великой победы. У Молдовы есть будущее, и пока мы едины, мы непобедимы! – подытожила она.

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