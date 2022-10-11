Ион Мунтяну предложен кандидатом на должность исполняющего обязанности генерального прокурора

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Высший совет прокуроров сегодня принял решение предложить кандидатуру Иона Мунтяну на должность исполняющего обязанности генерального прокурора.

Кандидатура Иона Мунтяну будет предложена на рассмотрение Президенту Республики Молдова Майе Санду. Сейчас Мунтяну временно исполняет обязанности заместителя главного прокурора Прокуратуры по борьбе с коррупцией, сообщает moldpres.md.

В настоящее время врио генпрокурора является Думитру Робу.

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