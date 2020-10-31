Ион Кику выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Турции и Греции

Ион Кику выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Турции и Греции
Глава правительства адресовал слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. 

– В эти тяжёлые моменты мы солидарны с народами Турции и Греции, – отметил он. 
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу в Эгейском море в 19 км к северо-западу от острова Самос. Оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. В результате обрушились десятки домов, пострадали более 600 человек, погибли 12, в том числе, по данным СМИ, двое детей.
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