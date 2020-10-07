Ион Кику встретился с послом Венгрии

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Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Республике Молдова Шандором Сабо. Официальные лица обсудили вопросы, связанные с молдавско-венгерским сотрудничеством, включая укрепление экономических отношений между Молдовой и Венгрией.

Кику отметил, что подписание в марте Совместной декларации о стратегическом партнерстве между странами способствует интенсификации политического диалога и развитию многопланового сотрудничества, целями которого являются расширение и углубление двустороннего сотрудничества, а также поддержка усилий Республики Молдова по европейской интеграции. Премьер-министр подчеркнул заинтересованность в привлечении венгерских инвестиций в различные приоритетные секторы экономики нашей страны. Он приветствовал постоянный интерес венгерских компаний к Молдове как к привлекательному направлению для инвестиций и расширению деятельности венгерских компаний, которые уже работают в регионе.

Глава правительства также поблагодарил за включение РМ в список приоритетных стран для помощи, упомянув о более 40 проектах в различных областях, реализованных при содействии Венгрии, пишет moldpres.md.

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