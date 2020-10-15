Ион Кику совершает визит в Ниспорены (ВИДЕО)

Ион Кику совершает визит в Ниспорены (ВИДЕО)

Глава правительства уже провел встречу с администрацией района. Обсуждались текущие вопросы, включая состояние дорог и водоснабжение. 

Ион Кику отметил, что для населенных пунктов Ниспорен запланирован ряд проектов. Их реализацию премьер обсудит с примарами данных сел на специальной встрече, которая пройдет в правительстве во вторник.

Кику также добавил, что ремонт дорог в этом районе осуществляется согласно плану. Обсуждались также вопросы образования и здравоохранения.

– Есть понимание того, что инвестиции в инфраструктуру – главное решение для многих существующих проблем, – подчеркнул он.

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