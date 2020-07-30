Ион Кику совершает рабочий визит в Окницкий район (ВИДЕО)

Примары населенных пунктов Окницкого района рассказали о ситуации в контексте пандемии, о проблеме незаконного строительства, о степени готовности учебных заведений к новому году, о порядке распределения социальной помощи, об отсутствии рабочих мест и о необходимости ремонта некоторых участков дорог. Ион Кику отметил, что в настоящее время приоритетными являются здравоохранение и образование.

– Мы очень хотим возобновить образовательный процесс в школах и детсадах по традиционной формуле, но будем следовать рекомендациям Министерства образования. Выделим дополнительные средства для обеспечения дезинфицирующими и другими необходимыми средствами для безопасности детей и педагогов, – добавил премьер.

Кику также посетил участок, где запланировано строительство промышленной платформы. Его площадь составляет 6,5 га, стоимость работ оценивается в 1,8 млн леев. Через неделю, отметил премьер, состоится заседание с участием председателей районов и примаров сел, где появятся такие платформы. На нем обсудят готовность участков и необходимые шаги в направлении осуществления работ. Глава правительства подчеркнул, что этот проект очень важен, так как послужит стимулом для создания новых рабочих мест.

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