Ион Кику провёл встречу с послом США

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Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая организацию предстоящих выборов. Ион Кику отметил, что правительство прилагает все усилия для проведения транспарентного голосования с соблюдением всех мер безопасности.

Он также выразил надежду на подписание Молдовой нового соглашения о финансировании с МВФ. Кику подчеркнул, что США являются важным партнёром нашей страны и что правительство продолжит проекты по модернизации и индустриализации.

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