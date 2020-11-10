Ион Кику провёл встречу с послом США

Ион Кику провёл встречу с послом США

Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, они обменялись мнениями об экономической ситуации в нашей стране, а также о пандемическом кризисе. 

Одной из главных тем беседы стала организация второго тура президентских выборов. Ион Кику отметил, что правительство прилагает все усилия для того, чтобы избирательный процесс прошел демократично и при соблюдении всех мер безопасности. Дерек Хоган, в свою очередь, выразил надежду на то, что голосование будет транспарентным и свободным.

Стороны выразили открытость к развитию и консолидации отношений РМ и США в различных областях для реализации совместных проектов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md