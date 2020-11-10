Ион Кику провёл встречу с послом США

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Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, они обменялись мнениями об экономической ситуации в нашей стране, а также о пандемическом кризисе.

Одной из главных тем беседы стала организация второго тура президентских выборов. Ион Кику отметил, что правительство прилагает все усилия для того, чтобы избирательный процесс прошел демократично и при соблюдении всех мер безопасности. Дерек Хоган, в свою очередь, выразил надежду на то, что голосование будет транспарентным и свободным.

Стороны выразили открытость к развитию и консолидации отношений РМ и США в различных областях для реализации совместных проектов.

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