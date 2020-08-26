Ион Кику провёл встречу с главой МИДа Турции

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Глава молдавского кабмина Ион Кику сегодня встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, находящимся с официальным визитом в Республике Молдова.

Премьер-министр поблагодарил правительство Турецкой Республики за существенную гуманитарную помощь, предоставленную нашей стране в борьбе с пандемией COVID-19, а также за содействие по возвращению на родину граждан Молдовы, заблокированных из-за пандемии в Турции и соседних странах.

Кику высоко оценил инвестиционные проекты, реализуемые Анкарой в Республике Молдова, в том числе в Гагаузии, а также отметил участие главы МИДа Турции в официальной церемонии открытия генерального консульства Турецкой Республики в Комрате. Премьер-министр подчеркнул, что в последние годы инвестиционный тренд со стороны турецких партнёров растёт: компании развивают успешный бизнес в пищевой сфере, мобильной связи, медицине, гостиничном бизнесе, но особенно в медицине и спорте. В связи с этим, пишет moldpres.md, Ион Кику призвал фирмы изучить возможности, предлагаемые 16 многофункциональными промышленными платформами, которые будут созданы в рамках программы индустриализации Республики Молдова.

Для граждан Молдовы Турция ассоциируется с передовой системой здравоохранения, развитой инфраструктурой и качественными услугами во всех сферах. Поэтому привлечение турецких инвесторов – для нас приоритет. Те, кто уже начал здесь свой бизнес, стали хорошим примером. Мы готовы предложить самые выгодные условия и налоговые режимы со многими льготами, – отметил Кику.

В свою очередь, Мевлют Чавушоглу выразил намерение и дальше углублять двусторонние отношения.

В настоящее время в Республике Молдова реализуются более 400 инвестиционных проектов, из которых 100 – в Гагаузии. Открытие консульства в Комрате – важный шаг в процессе привлечения сюда инвесторов. Оно будет обслуживать всю южную часть страны. Я приехал сегодня к вам с партией лекарств, а также с планшетами, ноутбуками для учеников. Вскоре мы доставим необходимые 50 аппаратов ИВЛ. И я надеюсь, что к концу этого года мы сможем привезти 200 новых машин скорой помощи, необходимых для медицинской системы Молдовы, – отметил министр иностранных дел Турции.

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