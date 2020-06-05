Ион Кику провел встречу с послом Беларуси в Молдове

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Глава правительства пожелал Анатолию Калинину успешного мандата и оценил отношения Республики Молдова и Республики Беларусь как очень хорошие.

Премьер-министр рассказал собеседнику о намерении правительства создать промышленные платформы в районах страны и призвал предпринимателей из Беларуси рассмотреть возможность инвестирования в Молдову. Был также обсужден вопрос развития железнодорожного транспорта между двумя странами.

Посол рассказал об опыте компаний, которые занимаются строительством дорог в Беларуси, и о высоких технологиях, которые они используют. Со своей стороны Ион Кику обозначил намерение правительства инвестировать в ремонт и строительство дорог и призвал специализированные белорусские компании принять участие в соответствующих аукционах, которые будут организованы властями РМ и партнерами по развитию.

Стороны также обменялись мнениями об эпидемиологической ситуации в двух странах и обсудили ожидаемые последствия пандемии. Премьер поблагодарил власти Беларуси за оказанную помощь в процессе доставки граждан РМ на Родину.

Собеседники говорили и о проведении в июле заседания Межправительственной молдо-белорусской комиссии. Ответственные министерства приступят к подготовке повестки мероприятия.

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