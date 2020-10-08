Ион Кику провел встречи с группой примаров ряда населенных пунктов страны

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня рабочие встречи с примарами городов Хынчешты и Яловены, а также сёл Михулень района Шолдэнешты и Крокмаз, Штефан-Водэ. В ходе бесед местные руководители рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются, и возможностях их решения.

Примар Хынчешт Александру Ботнарь затронул проблему подключения города к водопроводным и канализационным сетям. Он отметил, что для этого подготовлено несколько проектов, в ближайшее время будет проведена их техническая экспертиза. Строительство акведука позволит подключить к сети 12 населенных пунктов района. Ботнарь также упомянул о необходимости ремонта некоторых национальных дорог, пересекающих районный центр. Премьер-министр Ион Кику проявил интерес к предлагаемым проектам и отметил, что водоснабжение и подключение к канализационным сетям являются приоритетами правительства.

– Мы обеспокоены тем, что только половина населения имеет доступ к системам водоснабжения и канализации. Поэтому для улучшения ситуации в период 2020-2023 гг. запланированы инвестиции в размере около одного миллиарда леев, – заявил премьер.

Примар Яловен Серджиу Армашу напомнил о ряде проблем, с которыми сталкиваются местные жители. В их числе: ремонт дороги к комплексу «Милештий Мичь», продление троллейбусного маршрута №36, контроль качества обслуживания пассажиров маршрутных такси на междугородном маршруте №35, рассмотрение компенсации гражданам, которые пострадали от стихийных бедствий лета 2020 года. Кроме того, примар затронул проблему утилизации твердых отходов. Глава правительства отметил, что последняя требует комплексного подхода как центральных, так и местных властей. Он подчеркнул необходимость создания инфраструктуры для сбора и переработки твердых бытовых отходов.

Примар села Михулень района Шолдэнешты Андрей Кожокару затронул местные проблемы, главной из которых остается строительство кровли местного культурного центра.

Также глава исполнительной власти был проинформирован о ситуации в селе Крокмаз района Штефан-Водэ. Примар Ион Велешко упомянул о необходимости восстановления ирригационной системы. Также была обсуждена реабилитация подъездной дороги от населенного пункта к национальной трассе R-30 протяженностью 2,2 км. Велешко рассказал и о необходимости ремонта Дома культуры, который нуждается в газификации и обновлении системы отопления.

Ион Кику приветствовал сегодняшний способ общения и сотрудничества и отметил, что диалог с представителями местных властей будет продолжен, пишет moldpres.md.

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