Ион Кику провел телефонный разговор со своим болгарским коллегой

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Глава молдавского правительства и Бойко Борисов обсудили двусторонние отношения и перспективы развития и консолидации партнёрства. Они говорили о совместных проектах и инициативах, обменялись мнениями о действиях, предпринимаемыми двумя государствами в борьбе с пандемией COVID-19, о сотрудничестве в образовании, науке и культуре, о привлечении инвестиций и о многом другом.

Ион Кику отметил прошедший недавно онлайн Молдо-болгарский бизнес-форум и призвал болгарские компании изучить инвестиционные возможности нашей страны. Он также поблагодарил правительство Болгарии за оказанную РМ помощь в период пандемии.

Обсудили собеседники и деятельность Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака. Кику заверил, что руководство нашей страны приложит все усилия для того, чтобы молодые люди Республики Молдова, включая юношей и девушек из Тараклийского района, получали качественное образование, признанные дипломы и имели бы конкурентные способности на рынке труда.

Премьер-министр добавил, что Болгария остается важным партнером Молдовы. В свою очередь Бойко Борисов пригласил Иона Кику совершить визит в Софию.

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