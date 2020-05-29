Ион Кику принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ

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Премьер-министр Ион Кику сегодня принял участие в очередном заседании Совета глав правительств стран СНГ. Заседание прошло онлайн. Состоялся обмен информацией и мнениями о развитии эпидемиологической ситуации и последствиях ограничений, введенных для предотвращения распространения инфекции, на экономику.

– На фоне беспрецедентного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, последствия которой затронут все аспекты жизни общества, мы сталкиваемся с общими проблемами, и процесс определения решений будет более эффективным, когда есть прямое взаимодействие и взаимопонимание, – сказал премьер-министр.

Ион Кику заявил, что есть возможности для активизации и диверсификации торгово-экономического сотрудничества между государствами СНГ посредством более широкого применения Соглашения о свободной торговле в рамках Содружества. Отмечались намерения правительства Молдовы инвестировать в восстановление национальной дорожной инфраструктуры и модернизацию объектов энергетической инфраструктуры с целью создания максимально привлекательных условий для инвесторов и индустриализации экономики страны, пишет moldpres.md.

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