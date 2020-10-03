Ион Кику принял участие в открытии XIX Национального дня вина

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Премьер-министр отметил важность винной отрасли для развития экономики страны и поздравил с праздником всех виноделов.

– Национальный день вина уже стал красивой традицией и данью упорной работы виноделов и виноградарей. Вы – настоящие патриоты, потому что продвигаете хороший имидж Республики Молдова во всем мире. Правительство поддерживает эту важную отрасль сельскохозяйственного сектора, поскольку вино было и остается визитной карточкой Республики Молдова, – сказал Кику.

Глава кабмина также высоко оценил возрастающую динамику экспорта и инвестиций в эту отрасль, которая за последние 30 лет неоднократно сталкивалась с трудностями. В то же время Ион Кику заверил, что правительство продолжит оказывать необходимую поддержку винному сектору.

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