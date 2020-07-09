Ион Кику представил в парламенте законопроекты, которые правительство приняло под свою ответственность (ВИДЕО)

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Они предусматривают увеличение зарплат медиков, выделение помощи в размере 700 леев пенсионерам, поддержку фермеров, выделение пособий родственникам врачей, погибшим в результате борьбы с COVID-19, и т.д.

Стоит отметить, что, согласно Статье 1061 Конституции РМ, правительство вправе принять на себя ответственность перед парламентом за программу, заявление общеполитического характера или проект закона.

Правительство уходит в отставку, если утверждено предложение о выражении недоверия, внесенное в трехдневный срок с момента представления программы, заявления общеполитического характера или проекта закона. В обратном случае проект закона считается принятым, а программа или заявление общеполитического характера – обязательными для правительства.

Отметим, что премьер-министр смог представить принятые законопроекты депутатам только с четвертой попытки. Первые три не увенчались успехом из-за отсутствия кворума по причине того, что заседания бойкотировали депутаты ПДС, ППДП, “Шор” и группы “Про-Молдова”.

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