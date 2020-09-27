Ион Кику поздравил экономистов с их профессиональным праздником

Ион Кику поздравил экономистов с их профессиональным праздником

Он ежегодно отмечается в Молдове в последнее воскресенье сентября. 

Премьер-министр поблагодарил всех экономистов страны за их вклад, отметив, что правительство поддерживает с ними постоянный диалог.

– Экономисты нужны везде – от дошкольных учреждений до многонациональных компаний, а от эффективности вашей работы зависят успех предприятий, благосостояние страны и граждан. От имени правительства благодарю вас за личный вклад и ежедневное участие, – отметил он, пожелав им здоровья, счастья и новых достижений. 

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