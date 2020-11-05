Ион Кику: Инвестиции в инфраструктуру изменили облик населённых пунктов Молдовы

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Премьер-министр проинспектировал сегодня ход ремонта дороги, связывающей сёла Пересечина, Миклешть, Ишновэц и Хыртопул Маре в Криулянском районе. Глава правительства остался доволен качеством работ и подчеркнул стратегическую важность данной трассы для обеспечения сообщения между севером и центром республики.

– Это очень важная дорога для Криулянского района и для многих населённых пунктов. Она была отремонтирована качественно и изменила облик сёл. Это хороший импульс для развития населённых пунктов и, думаю, это начало капитальной реконструкции дорожной инфраструктуры по всей стране, – сказал Ион Кику.

Работы проводились на двух секторах. Первый, протяженностью 18,7 км, завершён на 97%, а второй, 8,9 км, – на 99%. Сдача в эксплуатацию намечена на 16 ноября.

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