Ион Кику и Михаил Мишустин провели телефонный разговор

0

Главы правительств Молдовы и России провели вечером телефонный разговор. Они обсудили двусторонние отношения, отметив, что сегодняшний Молдо-российский экономический форум придаст импульс торговым отношениям и стратегическому партнерству между РМ и РФ. Кроме того, завтра состоится заседание Молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором также будет рассмотрен ряд актуальных вопросов.

Ион Кику поблагодарил своего российского коллегу за помощь, оказанную Правительством Российской Федерации нашей стране в период пандемии. Премьеры обсудили также вопрос поставки в нашу страну российской вакцины от коронавируса, после того как она пройдет все необходимые этапы тестирования и получит авторизацию.

Глава российского правительства выразил намерение Российской Федерации выделить гуманитарную помощь молдавским аграриям, пострадавшим от засухи. Для этого Министерство финансов открыло специальный счёт, на который поступят средства от России и от других внешних партнёров Молдовы. Михаил Мишустин также заверил, что “Роспотребнадзор” продолжит необходимые мероприятия для расширения списка компаний, которые могут экспортировать свою продукцию в РФ.

Стороны обсудили и ход переговоров о предоставлении нашей стране российского кредита в размере 200 млн евро, вопросы автомобильного и воздушного сообщения между странами, а также газовый и другие вопросы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.