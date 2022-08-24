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Международный гроссмейстер Ион Доска завоевал седьмой титул чемпиона мира по шашкам. В решающем матче за титул чемпиона мира по шашкам-64 в блиц-программе наш земляк победил чемпиона Израиля Юрия Кирилова.

Месяцем ранее молдаванин победил на чемпионате Эстонии. Это седьмой титул чемпиона мира, завоёванный Ионом Доска, наряду с тремя титулами чемпиона Европы, сообщает ipn.md.

Ион Доска считается самым титулованным молдавским игроком. Он является обладателем Кубка СССР (1980 и 1990), чемпионом Советского Союза (1991) по русским шашкам, призёром чемпионатов мира по универсальным шашкам, чемпионом мира (1999) по универсальным шашкам, чемпионом США по пул чекерсу (2000) и 19-кратным чемпионом Молдовы.

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