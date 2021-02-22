Жители пригородов активно голосуют за проекты, внедрения которых ждут

0

Менее чем за два дня с момента запуска сайта, посвящённого развитию пригородов Кишинёва, на нём проголосовали более 3 000 человек.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. По его словам, в эти дни жители пригородов голосуют за проекты, реализации которых они хотели бы в своих населённых пунктах. В списке самых актуальных проблем: транспорт в Кишинёв (туда и обратно), водопровод/канализация, подъездная дорога в пригороды, а также ремонт школ и детских садов.

Люди по-прежнему хотят иметь качественный общественный транспорт, курсирующий между их населённым пунктом и Кишинёвом, а мы обязаны учитывать желания людей и решать их насущные проблемы, – отметил градоначальник.

Он призвал всех жителей пригородов и далее активно голосовать на платформе https://suburbii.chisinau.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.