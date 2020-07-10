Ион Чебан: Заправки должны располагаться в промышленных районах, а не в зеленых зонах

Ион Чебан: Заправки должны располагаться в промышленных районах, а не в зеленых зонах

В примарии Кишинева готовится проект решения, предусматривающий серьезные ограничения на строительство новых автозаправочных станций в городе. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Ранее градоначальник уже говорил, что заправки не должны располагаться в зеленых зонах.

– Что касается проекта о запрете выдачи разрешений на строительство АЗС. В Кишиневе, маленьком городе, слишком много заправок. Более того, они превратились в бары, рестораны, кафе. Люди сидят на террасах. Некоторые приезжают не для того, чтобы заправить машину, а выпить кофе и пообщаться с людьми, – сказал Ион Чебан.

Градоначальник уточнил, что это проект муниципальных советников, идея которого заключается в том, чтобы разрешить размещение заправок только в промышленных районах. По его словам, в других странах автосервисы, станции вулканизации находятся на территориях промышленных зон.

Следует отметить, что в Кишиневе расположено 140 автозаправочных станций.

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