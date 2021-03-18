Ион Чебан заболел коронавирусом (ФОТО)

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Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети после того, как получил положительный результат теста на COVID-19. Чебан решил пройти рутинный контроль, так как многие сотрудники примарии болеют коронавирусом.

– Я чувствую себя хорошо и нахожусь дома, но изолировался от семьи, так как у них нет COVID. Буду работать дистанционно, – отметил он.

Генпримар также призвал граждан носить маски и соблюдать все рекомендации специалистов, а работодателей – тестировать своих сотрудников, чтобы быть уверенными в том, что они здоровы.

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