Ион Чебан заболел коронавирусом (ФОТО)

Ион Чебан заболел коронавирусом (ФОТО)
Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети после того, как получил положительный результат теста на COVID-19. Чебан решил пройти рутинный контроль, так как многие сотрудники примарии болеют коронавирусом.  

– Я чувствую себя хорошо и нахожусь дома, но изолировался от семьи, так как у них нет COVID. Буду работать дистанционно, – отметил он. 
Генпримар также призвал граждан носить маски и соблюдать все рекомендации специалистов, а работодателей – тестировать своих сотрудников, чтобы быть уверенными в том, что они здоровы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md