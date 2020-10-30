Ион Чебан: Вскоре будет запущена процедура закупки продуктов питания в детские сады

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан провел сегодня заседание с ответственными за организацию качественного питания в дошкольных учреждениях лицами. Мероприятие состоялось в контексте централизации государственных закупок продуктов питания и обеспечения «единого меню» в детских садах столицы.

Чебан рассказал, что через несколько дней будет запущена процедура закупки продуктов питания в детские сады на платформе achiziții.md. Изначально были отредактированы условия для продовольственных тендеров, чтобы документ был осуществимым, для обеспечения качественного питания в детских садах в соответствии с установленными требованиями и чтобы в закупках участвовали местные производители.

Главное управление образования, молодежи и спорта в сотрудничестве с управлениями по секторам организует совместную процедуру закупки продуктов питания для детей, посещающих дошкольные учреждения Кишинева.

– Дети – наше будущее, и их здоровье – приоритет для меня. С самого начала моей целью было улучшить питание в детских садах и не допускать попадания на стол испорченных или некачественных продуктов, – отметил градоначальник.

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