Ион Чебан: Все запросы, поступающие на сайт eu.chisinau.md, регистрируются и будут решены

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С момента запуска платформы eu.chisinau.md на ней было зарегистрировано 7 564 жалобы, из которых 4 281 была решена.

Об этом сообщил генпримар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что сообщений поступает очень много, но работа по ним ведётся.

Даже если на некоторые обращения мы реагируем с задержками, часть из них находится в работе, а другие стоят в очереди на обработку претурами и муниципальными службами, граждане должны понимать, что все их сообщения зарегистрированы на платформе eu.chisinau.md и будут решены по мере возможности, – заверил градоначальник.

К примеру, он рассказал, что на прошлой неделе в столице по многим адресам проводились работы по ремонту и восстановлению систем освещения во дворах домов.

Люди оставляют сообщения в различных социальных сетях, что делает невозможным ведение их строгого учёта. Нам очень сложно собирать и отслеживать такие запросы, хотя мы собираем информацию и из социальных сетей, – отметил Чебан.

Он призвал жителей столицы присылать запросы именно на сайт eu.chisinau.md, – это необходимо, чтобы система мониторинга работала более эффективно.

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