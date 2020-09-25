Ион Чебан вручил почетные грамоты соцработникам: Ваш труд благороден!

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан вручил сегодня от имени примарии почетные грамоты 35 социальным работникам Главного управления социальной помощи и здравоохранения и Муниципального управления по защите прав детей.

Градоначальник отметил, что помогать людям – благородное дело, а социальные работники делают это ежедневно.

– Это гражданская миссия, требующая большой ответственности и профессионализма, и нынешняя ситуация с COVID-19 еще раз продемонстрировала, что деятельность социального работника крайне необходима. Я пожелал им мужества и дальнейших успехов, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Ежегодно в муниципальном бюджете на социальную помощь выделяется 210 миллионов леев. Речь идет о транспортных компенсациях, материальной помощи малообеспеченным семьям, продуктовых наборах и прочем.

Главное управление социальной помощи и здравоохранения продолжает изучать возможности оказания социальной помощи малообеспеченным слоям населения. В связи с этим граждане, принадлежащие к этим категориям, могут обращаться в территориальные управления с заявлением и минимальным пакетом документов.

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