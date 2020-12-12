Ион Чебан вручил дипломы двум молдавским дзюдоистам: Мы продолжим развивать спорт в Кишинёве

Ион Чебан вручил дипломы двум молдавским дзюдоистам: Мы продолжим развивать спорт в Кишинёве

Генеральный примар муниципия от имени примарии вручил 2 почётных диплома спортсменам Виктору Стерпу и Денису Виеру в знак признательности за выдающиеся результаты, достигнутые на соревнованиях по дзюдо, и значительный вклад в продвижение имиджа Молдовы на международной спортивной арене. Градоначальник пожелал им дальнейших успехов.

У примарии Кишинёва налажено прекрасное сотрудничество со спортивными федерациями, мы намерены создать профильные классы в ряде учебных заведений. Также мы поставили перед собой задачу отремонтировать многие школьные стадионы: на данный момент реализуется 6 проектов. В парках мы создаём условия для любителей спорта, – отметил Чебан.

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