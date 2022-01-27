Ион Чебан возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан, находясь с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, вместе с коллегами и руководством города возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.

Ежегодно тысячи людей собираются здесь, чтобы почтить память тех, кто погиб с сентября 1941 по январь 1944 года в битве, считающейся самой кровавой и масштабной в истории человечества. Третий год подряд мы также возлагаем цветы к мемориальному камню в память граждан нашей страны, похороненных на этом кладбище, – сказал Чебан.

На Пискаревском мемориальном кладбище похоронено около 490 тысяч человек, ставших жертвами блокады Ленинграда.

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