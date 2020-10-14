Ион Чебан возложил цветы к бюсту Карла Шмидта: Он лучший примар Кишинёва, мы берём с него пример

Ион Чебан возложил цветы к бюсту Карла Шмидта: Он лучший примар Кишинёва, мы берём с него пример

Генеральный примар муниципия Ион Чебан возложил цветы к бюсту своего предшественника Карла Шмидта.

Градоначальник отметил, что Шмидт внёс значительный вклад в модернизацию города.

– Он считается лучшим примаром Кишинёва и навсегда останется человеком, с которого мы берем пример, – заявил Чебан.

Также сегодня утром вместе с вице-примарами Кишинёва, членами кабинета и другими коллегами генпримар почтил память господаря Молдовы Штефана чел Маре.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md