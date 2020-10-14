Ион Чебан возложил цветы к бюсту Карла Шмидта: Он лучший примар Кишинёва, мы берём с него пример

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан возложил цветы к бюсту своего предшественника Карла Шмидта.

Градоначальник отметил, что Шмидт внёс значительный вклад в модернизацию города.

– Он считается лучшим примаром Кишинёва и навсегда останется человеком, с которого мы берем пример, – заявил Чебан.

Также сегодня утром вместе с вице-примарами Кишинёва, членами кабинета и другими коллегами генпримар почтил память господаря Молдовы Штефана чел Маре.

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