Ион Чебан возглавит молдавскую делегацию в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы

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Как рассказал сам генеральный примар Кишинёва, такое предложение поступило ему от Конгресса местных властей Молдовы. Сегодня у него состоялась встреча с исполнительным директором этого учреждения Виорелом Фурдуй.

Это предложение – большая честь для меня. Таким образом мы сможем представлять за рубежом интересы местной публичной администрации в Республике Молдова. Уверен, что вместе мы сможем оправдать ожидания людей, которые, согласно опросам, очень доверяют местным властям, – отметил Ион Чебан.

В ходе беседы руководство столичной примарии и глава Конгресса местных властей Молдовы затронули ряд тем, связанных с консолидацией действий местных властей, децентрализацией местной публичной администрации и принятием решений, которые принесут пользу гражданам.