Во всех секторах Кишинёва обустроено более 40 точек с питьевой водой для людей

На время жары во всех секторах столицы в местах массового скопления людей претурами и экономическими агентами обустроены точки снабжения питьевой водой. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.
Ниже приводим список этих мест.
Сектор Чеканы:
- аллея на бул. Мирча чел Бэтрын, 2;
- магазин №1 (холл), бул. Мирча чел Бэтрын, 2;
- магазин №1, бул. Мирча чел Бэтрын, 24/6;
- SRL Agromondial (сельскохозяйственный рынок), улица Джинта Латинэ, 18;
- аллея на бул. Мирча чел Бэтрын, Солнечное дерево;
- супермаркет Linella, бул. Мирча чел Бэтрын, 6.
Сектор Центр:
- ул. М. Варлаам, 56;
- ул. Тигина, 42;
- ул. Измаильская, 94;
- ул. Пан Халиппа, 12;
- ул. Армянская, 84.
Сектор Рышкановка:
- Московский проспект, 2;
- ул. Киевская, 6/6;
- пересечение ул. Киевская и ул. Б. Воевод;
- ул. Каля Орхеюлуй, 105/1.
Сектор Буюканы:
- ул. Каля Ешилор;
- ул. Ион Крянгэ, 47, вход на коммерческий рынок;
- ул. Алба-Юлия, 198, вход на коммерческий рынок.
Сектор Ботаника:
- рестобар Fratelli, бул. Дачия, 28/4;
- рынок “Золотая осень”, ул. Индепенденцей, 15/2;
- рынок Dione, ул. Индепенденцей, 15/2;
- кафе Korjik, ул. Индепенденцей, 3/1;
- SRL Pegas Burger, ул. Трандафирилор, 1;
- кафе Coffee Point SRL бул. Дачия, 22;
- кафе Coffee Point SRL бул. Дачия, 47/1;
- казино EUROPA, бул. Дачия, 20;
- Jardi market, ул. Гренобля, 255/2Б;
- Jardi market, бул. Куза-Водэ, 13/7;
- Jardi market, бул. Дачия, 16/4;
- Jardi market, бул. Дачия, 44;
- Jardi market, ул. Сармизеджетуза, 15;
- Jardi market, ул. Индепенденцей, 16/4;
- магазин №1, бул. Дачия, 47/7;
- Taxi Blues Cafe, бул. Дечебал, 22/1;
- продовольственный магазин, бул. Траян 16/4;
- супермаркет Linella, улица Гренобля, 128;
- супермаркет Linella, бул. Дачия, 16/1;
- супермаркет Linella, бул. Дечебал, 59;
- супермаркет Linella, ул. Индепенденцей, 4/1;
- супермаркет Linella, бул. Траян, 13/1;
- кафе-бар Neron, бул. Дачия, 44;
- лечебно-диагностический центр Modus Vivendi, ул. Буребиста, 80.
В летний период были вновь открыты и питьевые фонтанчики в зелёных зонах. Наряду с этим, возле парка “Долина роз” без перерыва работает бювет, вода в котором постоянно тестируется и фильтруется.
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