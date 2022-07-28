Во всех секторах Кишинёва обустроено более 40 точек с питьевой водой для людей

Во всех секторах Кишинёва обустроено более 40 точек с питьевой водой для людей

На время жары во всех секторах столицы в местах массового скопления людей претурами и экономическими агентами обустроены точки снабжения питьевой водой. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Ниже приводим список этих мест.

Сектор Чеканы:

  • аллея на бул. Мирча чел Бэтрын, 2;
  • магазин №1 (холл), бул. Мирча чел Бэтрын, 2;
  • магазин №1, бул. Мирча чел Бэтрын, 24/6;
  • SRL Agromondial (сельскохозяйственный рынок), улица Джинта Латинэ, 18;
  • аллея на бул. Мирча чел Бэтрын, Солнечное дерево;
  • супермаркет Linella, бул. Мирча чел Бэтрын, 6.

Сектор Центр:

  • ул. М. Варлаам, 56;
  • ул. Тигина, 42;
  • ул. Измаильская, 94;
  • ул. Пан Халиппа, 12;
  • ул. Армянская, 84.

Сектор Рышкановка:

  • Московский проспект, 2;
  • ул. Киевская, 6/6;
  • пересечение ул. Киевская и ул. Б. Воевод;
  • ул. Каля Орхеюлуй, 105/1.

Сектор Буюканы:

  • ул. Каля Ешилор;
  • ул. Ион Крянгэ, 47, вход на коммерческий рынок;
  • ул. Алба-Юлия, 198, вход на коммерческий рынок.

Сектор Ботаника:

  • рестобар Fratelli, бул. Дачия, 28/4;
  • рынок “Золотая осень”, ул. Индепенденцей, 15/2;
  • рынок Dione, ул. Индепенденцей, 15/2;
  • кафе Korjik, ул. Индепенденцей, 3/1;
  • SRL Pegas Burger, ул. Трандафирилор, 1;
  • кафе Coffee Point SRL бул. Дачия, 22;
  • кафе Coffee Point SRL бул. Дачия, 47/1;
  • казино EUROPA, бул. Дачия, 20;
  • Jardi market, ул. Гренобля, 255/2Б;
  • Jardi market, бул. Куза-Водэ, 13/7;
  • Jardi market, бул. Дачия, 16/4;
  • Jardi market, бул. Дачия, 44;
  • Jardi market, ул. Сармизеджетуза, 15;
  • Jardi market, ул. Индепенденцей, 16/4;
  • магазин №1, бул. Дачия, 47/7;
  • Taxi Blues Cafe, бул. Дечебал, 22/1;
  • продовольственный магазин, бул. Траян 16/4;
  • супермаркет Linella, улица Гренобля, 128;
  • супермаркет Linella, бул. Дачия, 16/1;
  • супермаркет Linella, бул. Дечебал, 59;
  • супермаркет Linella, ул. Индепенденцей, 4/1;
  • супермаркет Linella, бул. Траян, 13/1;
  • кафе-бар Neron, бул. Дачия, 44;
  • лечебно-диагностический центр Modus Vivendi, ул. Буребиста, 80.

В летний период были вновь открыты и питьевые фонтанчики в зелёных зонах. Наряду с этим, возле парка “Долина роз”  без перерыва работает бювет, вода в котором постоянно тестируется и фильтруется.

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