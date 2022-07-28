Во всех секторах Кишинёва обустроено более 40 точек с питьевой водой для людей

0

На время жары во всех секторах столицы в местах массового скопления людей претурами и экономическими агентами обустроены точки снабжения питьевой водой. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Ниже приводим список этих мест.

Сектор Чеканы:

аллея на бул. Мирча чел Бэтрын, 2;

магазин №1 (холл), бул. Мирча чел Бэтрын, 2;

магазин №1, бул. Мирча чел Бэтрын, 24/6;

SRL Agromondial (сельскохозяйственный рынок), улица Джинта Латинэ, 18;

аллея на бул. Мирча чел Бэтрын, Солнечное дерево;

супермаркет Linella, бул. Мирча чел Бэтрын, 6.

Сектор Центр:

ул. М. Варлаам, 56;

ул. Тигина, 42;

ул. Измаильская, 94;

ул. Пан Халиппа, 12;

ул. Армянская, 84.

Сектор Рышкановка:

Московский проспект, 2;

ул. Киевская, 6/6;

пересечение ул. Киевская и ул. Б. Воевод;

ул. Каля Орхеюлуй, 105/1.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор;

ул. Ион Крянгэ, 47, вход на коммерческий рынок;

ул. Алба-Юлия, 198, вход на коммерческий рынок.

Сектор Ботаника:

рестобар Fratelli, бул. Дачия, 28/4;

рынок “Золотая осень”, ул. Индепенденцей, 15/2;

рынок Dione, ул. Индепенденцей, 15/2;

кафе Korjik, ул. Индепенденцей, 3/1;

SRL Pegas Burger, ул. Трандафирилор, 1;

кафе Coffee Point SRL бул. Дачия, 22;

кафе Coffee Point SRL бул. Дачия, 47/1;

казино EUROPA, бул. Дачия, 20;

Jardi market, ул. Гренобля, 255/2Б;

Jardi market, бул. Куза-Водэ, 13/7;

Jardi market, бул. Дачия, 16/4;

Jardi market, бул. Дачия, 44;

Jardi market, ул. Сармизеджетуза, 15;

Jardi market, ул. Индепенденцей, 16/4;

магазин №1, бул. Дачия, 47/7;

Taxi Blues Cafe, бул. Дечебал, 22/1;

продовольственный магазин, бул. Траян 16/4;

супермаркет Linella, улица Гренобля, 128;

супермаркет Linella, бул. Дачия, 16/1;

супермаркет Linella, бул. Дечебал, 59;

супермаркет Linella, ул. Индепенденцей, 4/1;

супермаркет Linella, бул. Траян, 13/1;

кафе-бар Neron, бул. Дачия, 44;

лечебно-диагностический центр Modus Vivendi, ул. Буребиста, 80.

В летний период были вновь открыты и питьевые фонтанчики в зелёных зонах. Наряду с этим, возле парка “Долина роз” без перерыва работает бювет, вода в котором постоянно тестируется и фильтруется.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.