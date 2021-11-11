Ион Чебан вместе со школьниками и учителями посадил берёзы на “Аллее лицеистов”

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Сегодня генеральный примар муниципия Ион Чебан вместе с группой учеников 10-11 классов, финалистов Турнира интеллектуальных игр “Нет горя от ума 2021”, участвовал в акции по посадке деревьев на “Аллее лицеистов”.

Как отметил градоначальник, посадка 42 саженцев берёзы представляет собой этап турнира, одной из задач которого является активное участие молодёжи в жизни города.

Деревья были посажены на участке, который сильно пострадал из-за снегопада в апреле 2017 года. Акция является частью муниципального плана обустройства территории. Это подарок к 585-летию со дня основания Кишинёва, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

В знак признательности участникам раздали благодарственные письма. Это ученики и преподаватели Теоретических лицеев «Михай Греку», «Академик К. Сибирский», «Николай Гоголь», «Александр Пушкин», «Титу Майореску», представители Россотрудничества в Республике Молдова – Российский Центр науки и культуры в Кишинёве, Ассоциация интеллектуальных игр Республики Молдова, Торговое представительство Российской Федерации в Республике Молдова, холдинг Horus Energy, фермерское хозяйство «Пантелейчук Петру Виктор».

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