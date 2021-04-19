Ион Чебан: Вакцинация дидактических кадров в Кишинёве завершится к 25 апреля

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С 19 по 25 апреля завершится вакцинация дидактических кадров школьных и дошкольных учреждений, центров дополнительного образования, художественных, спортивных и других школ, в том числе частных.

Об этом шла речь в ходе сегодняшнего оперативного заседания глав муниципальных служб.

Что касается высших учебных заведений, генпримар отметил, что они смогут отправить списки с запросом на вакцинацию в Управление социальной помощи и здравоохранения для согласования и последующего программирования иммунизации.

Также на нынешней неделе будет продолжена вакцинация кондукторов и водителей общественного транспорта.

На сегодняшний день в Муниципальном центре вакцинации вакцинировано более 4 000 человек: процесс проходит в рамках имеющегося запаса вакцин. В первую очередь мы проводим вакцинацию дидактических кадров, а затем и сотрудников Городского автобусного парка и Управления электротранспорта, – сообщил Чебан.

На прошлой неделе специалисты составили список людей, которым будет назначена вакцинация в рамках третьего этапа в приоритетном порядке. Этот список будет опубликован и реализован.

В настоящее время иммунизация в муниципии проводится и в 19 пунктах вакцинации при центрах семейных врачей. Также начнётся процесс вакцинации в центрах здоровья в пригородах Кишинёва.

Вакцинация будет проводиться также по субботам и воскресеньям, в зависимости от наличия вакцин. В то же время мы будем сотрудничать с центральными властями для получения прививок, – отметил градоначальник.

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